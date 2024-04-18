AstraZeneca обратилась в СКР из-за лечения диабета

AstraZeneca пожаловалась в Следственный комитет на производителя лекарств "Акрихин". Причина – появление во время действия патента аналога препарата от диабета "Форсига".

Жалобу в управление СКР по Московской области подало российское подразделение британо-шведской фармкомпании AstraZeneca, пишет РБК. Поводом для обращения стало намерение "Акрихина" вывести в оборот десять серий препарата "Фордиглиф" с международным непатентованным наименованием (МНН) дапаглифлозин.

Этот препарат, согласно данным реестра Росздравнадзора, поступил в оборот 11 апреля. Оригинальное лекарство под брендом "Форсига", применяемое для терапии пациентов с диабетом, принадлежит AstraZeneca, в России он защищен патентом до 2028 г.