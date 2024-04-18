Свердловский "курьер" попросил прощения у обманутых им пенсионерок

Свердловские полицейские задержали так называемого "курьера" телефонных мошенников. Он тут же попросил прощения у своих жертв.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, 20-летний житель Богдановича стал участником криминальной схемы по обману пожилых людей "Ваш родственник попал в беду". В мессенджере Telegram парню предложили переводить на указанные счета деньги пенсионеров и пообещали хороший процент с каждой полученной суммы.

Как позже оказалось, молодой человек слышал о таком способе мошенничества, но предложение аферистов не отверг. В итоге только за два дня "курьер" успел похитить у двух пенсионерок крупную сумму, пока не был задержан.

Оказавшись у силовиков, уралец сразу раскаялся в содеянном.

"Он попросил прощения у обманутых бабушек и обратился к своим сверстникам – не повторять его ошибок, не вестись на легкий заработок, предлагаемый аферистами, не портить свою биографию, так как бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке", - отметили в МВД.

По факту мошенничества в крупном размере полицией Богдановича возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится расследование.