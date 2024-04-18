В Госдуме считают, что боевиков РДК* учат на деньги НАТО

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев считает, что боевиков РДК* ("Русский добровольческий корпус")* обучает и вооружает киевский режим на деньги США и НАТО.

""РДК* – современные власовцы. Их идеология – неонацизм. Это предатели, которых отыскивает, обучает и вооружает киевский режим на деньги США и НАТО. Как гестапо власовцев, так и ГУР использует РДК* в самых грязных диверсиях и нападениях на города и села Брянской и Белгородской областей, в которых погибли мирные граждане", - сказал РИА Новости Ивлев.

В марте сотрудники ФСБ задержали семерых жителей Москвы – сторонников украинской организации "Русский добровольческий корпус*". Они собирались создать преступную группу для проведения насильственных акций. До этого в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России "взяли" представителей ячейки "Русского добровольческого корпуса"*, курируемых военной разведкой Украины и собиравшихся отправить в зону СВО груз с отравленной гуманитарной помощью.

* Запрещенная в России террористическая организация.