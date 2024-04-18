В Госдуме не исключают отмену праздничного салюта в Москве на 9 мая

В Госдуме не исключили, что власти могут отменить традиционный салют в Москве на 9 мая. По мнению члена думского комитета по обороне Виктора Соболева, праздничный фейерверк может создавать сложности в работе средств ПВО и силовиков в целом.

"Высшее руководство страны и руководители регионов, в том числе мэр Москвы, сделают все, чтобы обеспечить безопасность. В эти праздники наша система противовоздушной обороны, я думаю, будет 100% на боевом дежурстве. Салюта, может, и не будет, если сочтут, что это небезопасно и отвлекает наши силы и средства противовоздушной обороны", - цитирует Соболева радиостанция "Говорит Москва".

Ранее стало известно, что массовые мероприятия, в том числе военный парад, отменят в День победы в Псковской области в целях безопасности.