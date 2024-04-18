В Тюменской области затопило участок трассы Ишим - Казахстан

В Тюменской области введено ограничение на движение транспорта на участке с 56 по 57-й км региональной автодороги Ишим — Казанское — гр. Республики Казахстан в Казанском районе из-за выхода паводковых вод на проезжую часть, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Инспекторы ДПС обеспечивают здесь безопасность дорожного движения, информируют водителей об имеющихся альтернативных путях движения - объезд осуществляется по автодороге Ишим - Новотравное - Коротаевка - Смирное - Чирки - Казанское.

На опубликованных ГИБДД кадрах видно, что вода подошла к дорогам в сторону села Казанское. Прогноз неблагоприятный: на реке Алабуга в районе Казанки установлен временный гидропост, увеличение уровня воды прогнозируется еще несколько дней.

Напомним, режим ЧС введен в Тюменской области из-за паводка с 8 апреля. В некоторых населенных пунктах объявлена эвакуация жителей, готовы ПВР, продолжается оповещение населения.