Эксперт: Точный прогноз тяжелого половодья в Оренбургской области был готов еще в середине марта

Гидрометцентр России подготовил точный прогноз тяжелого половодья в Оренбургской области еще в середине марта, заявила РИА Новости доктор географических наук, завкафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Наталья Фролова.

По ее словам, был известен и подъем уровня, и приток воды. В плане оправдываемости прогноз получился хороший - все так и произошло, отметила эксперт.

Фролова предположила, что дамба в Орске могла бы уцелеть, если бы с Ириклинского водохранилища вовремя были осуществлены небольшие сбросы и не пришлось делать сильный сброс, чтобы предотвратить разрушение плотины самого водохранилища.

Напомним, Оренбургская область столкнулась с масштабным наводнением: затоплены тысячи домов, эвакуированы тысячи жителей. Особенно сильно пострадал Орск, где 5 апреля прорвало дамбу стоимостью около 1 млрд рублей. Ее построили в 2014 году — она не простояла и 10 лет. Оказалось, что это насыпное сооружение, а не гидротехническое. Судебный эксперт сообщил, что в ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений, в том числе, при составлении сметы и при составлении актов выполненных работ. Министр строительства РФ Ирек Файзуллин сообщил, что совместно с Минприроды будет проведено исследование причин прорыва дамбы в Орске. Так он прокомментировал версию о том, что защитное сооружение могли прогрызть грызуны. По его словам, дамба в Орске представляла собой земляной вал, который не может стоить 1 млрд рублей.