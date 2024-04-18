"Круговорот" начальников. В Екатеринбурге в третий раз за год сменился глава "Центра организации движения"

В Екатеринбурге уже в третий раз с начала нынешнего года сменился начальник муниципального бюджетного учреждения "Центр организации движения".

Как сообщается на официальном портале города, в данный момент пост директора МБУ "ЦОД" занимает Андрей Синелобов. Он работает в статусе исполняющего обязанности. До недавнего времени начальником был Евгений Акутин.

В администрации Екатеринбурга Накануне.RU рассказали, что Акутин уволился по собственному желанию.

"Синелобов пока работает и.о. директора "ЦОД", - уточнили в мэрии.

Таким образом, Андрей Синелобов вернулся на свою прежнюю должность.

Напомним, что первый раз в этом году начальник "Центра организации движения" сменился в январе. Возглавлявший МБУ Данил Меркулов был отправлен в отставку. На пост директора был назначен бывший сотрудник городского управления МВД Андрей Синелобов. Затем ему на смену пришел Евгений Акутин, руководивший управлением капитального строительства.