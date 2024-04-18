18 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Год семьи: родителям готовят повышение штрафов за "ненадлежащее" исполнение

Законодательное собрание Санкт-Петербурга готовит изменения в КоАП РФ в части увеличения штрафов по статье ст. 5.35 за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей.
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Сейчас штраф составляет от 100 до 500 рублей. Это мало, нужно резко увеличить данные суммы. Председатель комиссии заксобрания по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков уверен, что на федеральном уровне в том или ином варианте это будет принято. Потому что будто бы это защита прав детей.

Как отмечает депутат Госдумы Ирина Филатова, эта статья позволяет органам опеки штрафовать родителей за любую "провинность", поскольку данная формулировка абсолютно резиновая и под нее можно подвести что угодно. А питерские законодатели вместо установления рамок по данной статье решили эти рамки еще и расширишь.

"Такой Год семьи, который не перестает удивлять антисемейными инициативами", - написала депутат.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев считает, что в нормальной ситуации любая подобная инициатива с "наездами" на родителей должна влечь за собой отставку с вечным "волчьим билетом". Но это спокойно проходит, да еще и под видом защиты интересов детей. А потом идут удивления и разговоры о низкой рождаемости и огромном количестве разводов.

Он опубликовал пост о том, что на днях в Хабаровске полицейские на автомобиле сбили пятилетнего мальчика на велосипеде. В то, что мать вернулась домой за телефоном, они не верят и обвиняют ее в неисполнении родительских обязанностей, чтобы снять с себя ответственность. Мать вызвали в комиссию по делам несовершеннолетних, которая теперь будет проверять, как живет ребенок, какие у него жилищные условия.

Действующий Семейный кодекс РФ фактически подразумевает априорную виновность родителей. Например, в статье 77 говорится, что "при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей". Что такое "непосредственная угроза жизни и здоровью", не объясняется. В статье 54 говорится, что дети имеют право жить и воспитываться в семье, но за исключением случаев, когда это противоречит их интересам. А в статье 64 сказано, что если опека считает, что "между интересами родителей и детей имеются противоречия", то "родители не вправе представлять интересы своих детей". То есть определяет интересы детей опека.

Теги: семья, штраф, родители


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