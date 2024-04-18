Победителей соревнований, финансируемых свердловским бюджетом, освободят от налога на премии

Победителей соревнований, конкурсов и других мероприятий, которые финансируются за счет средств бюджета Свердловской области, освободят от уплаты налога на премии. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Инициатором идеи стал губернатор Евгений Куйвашев. Отметим, что раньше при получении гранта, премии или приза на сумму больше 4 тыс. рублей, физлица были обязаны заплатить 13%-ный налог на доход. Однако с 1 января текущего года эта обязанность была снята с получателей:

премий спортивных состязаний "Игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", "Игры сурдлимпийцев "Мы вместе. Спорт";

премий губернатора Свердловской области в сфере здравоохранения;

премии губернатора Свердловской области имени Дмитрия Сергеевича Дегтярева.

Сегодня же, на заседании правительства региона был одобрен полный перечень соревнований и конкурсов, на которые распространяется новая мера поддержки. Среди них: