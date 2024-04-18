Победителей соревнований, финансируемых свердловским бюджетом, освободят от налога на премии
Победителей соревнований, конкурсов и других мероприятий, которые финансируются за счет средств бюджета Свердловской области, освободят от уплаты налога на премии. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Инициатором идеи стал губернатор Евгений Куйвашев. Отметим, что раньше при получении гранта, премии или приза на сумму больше 4 тыс. рублей, физлица были обязаны заплатить 13%-ный налог на доход. Однако с 1 января текущего года эта обязанность была снята с получателей:
- премий спортивных состязаний "Игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", "Игры сурдлимпийцев "Мы вместе. Спорт";
- премий губернатора Свердловской области в сфере здравоохранения;
- премии губернатора Свердловской области имени Дмитрия Сергеевича Дегтярева.
Сегодня же, на заседании правительства региона был одобрен полный перечень соревнований и конкурсов, на которые распространяется новая мера поддержки. Среди них:
- поощрение для участников конкурса на соискание премий губернатора Свердловской области имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работников агропромышленного комплекса Свердловской области.
- Всероссийская Спартакиада среди сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста по летним и зимним видам спорта.
- премий Губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий и творческого конкурс в сфере противодействия коррупции в Свердловской области "Честные люди — сила Урала!".