"Уральские авиалинии" выполнили все рейсы, задержанные из-за непогоды в ОАЭ

В Росавиации сообщили о том, что сегодня после посадки в Домодедово самолета со 145 пассажирами на борту "Уральские авиалинии" выполнили все свои ранее задержанные рейсы в аэропорту Аль-Мактум (Дубай) из-за непогоды в ОАЭ.

Речь идет о приземлившемся сегодня в 7.57 по московскому времени самолете, выполнившем рейс U6-798, сообщил в своем telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ливни, начавшиеся 16 апреля, затопили основные автомагистрали ОАЭ, а уже к вечеру уровень осадков достиг среднего годового показателя в стране, что вынудило аэропорт Дубая временно не принимать рейсы. По словам главы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, это привело к тому, что порядка 2,5 тыс. россиян не могли вернуться домой. Всего было отменено 45 убывающих и прибывающих рейсов.