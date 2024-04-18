Коммерческим организациям запретят принимать у иностранцев экзамены по русскому языку

С 1 мая 2024 года коммерческие организации не смогут проводить экзамены по русскому языку для иностранцев, об этом заявил министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков.

"Исключить коммерческих партнеров из процедуры: они больше не должны допускаться к работе по проведению экзамена и оформлению сертификатов", - говорится в поручении министра.

Также в регионах будут определены "конкретные местные университеты" (преимущество будет отдаваться государственным вузам), ответственные за проведение экзаменов – с ними будут заключаться договоры на экзаменационную деятельность.

Также планируется усилить контроль проведения экзаменов и выдачи сертификатов.

Сейчас проводить экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства имеют право девять университетов, подведомственных Минобрнауки, два правительственных, один вуз Минпросвещения и одна организация правительства Москвы.

В 2023 году число организаций, где можно проводить экзамены для иностранцев, было сокращено более чем в два раза.