Начались испытания первого в России наноспутника Земли

Ученые Самарского университета имени Королева приступили к испытаниям прототипа первого в России радиолокационного аппарата "Аист-СТ", способного "видеть" Землю сквозь плотные облака.

""Аист-СТ" должен стать первым отечественным наноспутником с радиолокационной установкой. До этого радары устанавливались в России на более крупные космические аппараты", - приводит РИА Новости сообщение вуза.

Вместе с началом испытаний началась сборка летного образца спутника, запуск которого запланирован на вторую половину 2024 г. Сборка идет вместе со специалистами компании "Специальный технологический центр" (СТЦ).