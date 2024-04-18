Челябинск станет площадкой генерации новых идей в рамках форума «Российская креативная неделя-Урал»

Накануне в Москве прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему фестивалю – форуму «Российская креативная неделя – Урал», который состоится 24-25 апреля в Челябинске.

Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в ходе пресс-конференции, подчеркивая значимость креативных индустрий для экономики страны, отметил ведущую роль Южного Урала в развитии этой сферы.

«Агентство стратегических инициатив оценивает этот вклад на уровне 4,87% ВВП. Задача, которую ставит правительство, к 2030 году увеличить этот показатель до 6%. В Челябинской области 67 млрд рублей составляет выручка организаций креативных индустрий. Заметные цифры, значит нужно в это вкладываться», - подчеркнул Сергей Новиков.

Алексей Текслер поблагодарил всех организаторов «Российской креативной недели – Урал.

«Почетно, что впервые уральский форум пройдет именно у нас. Во всех без исключения муниципалитетах нашего региона присутствуют компании, задействованные в секторе креативных индустрий. И мы поддерживаем этот бизнес, создаем креативные пространства, внедряем налоговые преференции. Планируем в этом году создать креативный кластер. Мы системно подходим к теме креативных индустрий: как к бизнесу, как к образованию и в целом как к творчеству. Поэтому нам есть что показать и рассказать на Российской креативной неделе», - высказал уверенность губернатор Челябинской области.

Стоит напомнить, что на данный момент больше 10 тысяч компаний работают на Южном Урале в сфере креативной индустрии.

Президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова акцентировал внимание на необходимости пропагандировать достижения Южного Урала в сфере создания креативных кейсов: «Сейчас на федеральном уровне мы мало слышим про креативный продукт, который создается на Урале, а показать есть что – это сильные IT-команды, фэшн-индустрия. Все это хотелось бы осмыслить и найти пути поддержки этих брендов на «РКН – Урал».

Алексей Текслер сообщил, что форум ожидается представительный, планируется участие более 100 экспертов, в том числе профессионалов ритейла, исследовательских организаций, креативного бизнеса.

Одним из важных мероприятий программы форума станет проведение в Челябинске заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», посвященное развитию креативных индустрий в стране. Также на площадке «РКН-Урал» состоится выездное заседание Общественной палаты по вопросам развития креативной экономики в Уральском Федеральном округе.

Участники форума в Челябинске обсудят промышленный дизайн и визуальное искусство, IT, музыку, анимацию, кино, рекламу и маркетинг, гастрономию, моду, архитектуру и урбанистику. Организаторы к формированию программы подошли тоже креативно. Для участников приготовили специальные кинопоказы, мастер-классы от ведущих практиков креативных индустрий.

А власти Челябинской области, как сообщил Алексей Текслер, в этом году планируют провести уникальный показ мод - в селе Париж на фоне местной Эйфелевой башни.

"У нас много брендов, фэшн-направлений, темы моды. Челябинск - один центров, где это активно развивается. Мы в этом году, скорее всего, проведем показ на фоне Эйфелевой башни", - сказал губернатор и подчеркнул, что челябинские дизайнеры из модной индустрии занимают "серьезные места" в федеральных конкурсах.

Представитель законодательной ветви власти первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Денис Кравченко рассказал о ходе разработки Закона о креативных индустриях.

И отметил, что Южный Урал, на его взгляд, именно та территория, где разговор о развитии креативной индустрии может дать наибольший эффект.

«Алексей Леонидович – очень креативный и активный губернатор, я часто бываю в регионе, Урал – один из передовых макрорегионов в сфере креативных индустрий», – отметил депутат.

В пресс-конференции также приняли участие ключевые партнеры «РКН – Урал»: основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, директор по развитию Свердловской киностудии Евгений Григорьев, основатель ресторана Fresco Хайям Аминов и бренд-дизайн-директор рекламного агентства «Восход» Владислав Деревянных.