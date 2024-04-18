18 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

В СПЧ подвергли резкой критике включение гольфа в школьную программу

Включение гольфа в школьную программу резко раскритиковал член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. Это не патриотическое воспитание, а издевательство, считает он.

На днях Министерство просвещения РФ включило в школьную программу по физкультуре гольф, чирлидинг, роллер-спорт и даже компьютерные игры. Гольф будто бы сформирует у детей чувство патриотизма и нравственные качества, говорится в тексте приказа. Изменения в школьной программе появятся уже осенью 2024 года. Решение о выборе того или иного модуля для дополнительных и внеурочных занятий принимает сама школа, исходя из возможностей, имеющегося инвентаря, интереса школьников и их родителей.

"А вы слышали, что лапту (как русский вариант гольфа) и городки как традиционно российские виды спорта решили включить в программу российского школьного образования по физкультуре? Нет?! И не услышите до тех пор, пока на месте министра просвещения сидит человек, который считает, что гольф необходим нашим детям и, больше того, именно этот спорт укрепляет патриотизм. Какой такой патриотизм и в интересах чьей страны, позвольте спросить?.. Если министру исходя из личных отношений и понимания ценностей нужно за бюджетный счет реализовать историю с гольфом для какой-нибудь конкретной элитной школы на Рублевке или Новорижском шоссе, то не надо эту что ни на есть западно-американскую культуру мешать с нашим отечественным патриотизмом", - написал Кабанов, который надеется обсудить это решение в СПЧ.

"Минпросвет становится совсем не РФ и совсем токсичным. Считаем, что его деятельностью давно пора заинтересоваться органам, отвечающим за защиту госсуверенитета", - считает "Общественный уполномоченный по защите семьи".

РИА "Катюша" пишет, что гольф - любимая игра российских олигархов, которые теперь будут рядиться в "патриотические" одежды. А депутат Госдумы Ирина Филатова отмечает, что не знает, что за родина у руководства Минпроса, ведь родиной гольфа традиционно считается Шотландия.

Сенатор Айрат Гибатдинов возмущен решением Минпроса. Как российская школа связана с гольфом? Детям нужно вернуть возможность посещения бесплатных кружков и секций на базе школ, а не вводить чуждые развлечения, уверен он. А зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Валентин Работенко считает, что кто-то во власти специально протаскивает гольф из США.

Многие отмечают, что детям надо давать азы физкультуры, а не вводить игры для богачей, поскольку гольф - очень затратное занятие.

Теги: гольф, школа


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