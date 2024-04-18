Страны G7 сохранят активы РФ замороженными до возмещения урона Украине

Страны "Большой семерки" намерены сохранить замороженными суверенные российские активы до тех пор, пока не добьются от Москвы возмещения ущерб в рамках украинского конфликта. Об этом говорится в заявлении министров финансов и глав центральных банков G7 по итогам встречи в Вашингтоне.

Кроме того, страны "семерки" приветствуют предложения Еевросоюза по направлению доходов от замороженных российских активов "в пользу Украины", передает РИА Новости.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель представил странам - членам сообщества предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Предусматривается, что 90% доходов пойдут в Европейский фонд мира, еще 10% - в бюджет ЕС. В Кремле заявили, что попытка Еевросоюза использовать доходы от замороженных российских активов - еще один шаг к разрушению юридических основ европейского права.