В Екатеринбурге 16-летний подросток угнал авто и устроил погоню с полицейскими

16-летний подросток из Екатеринбурга угнал автомобиль, а после устроил погоню с сотрудниками Госавтоинспекции. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Инцидент произошел 17 апреля, когда сотрудники ГИБДД узнали ВАЗ-2110, об угоне которого сообщили еще 11 апреля. Водителя просили остановиться для проверки документов, однако тот продолжил движение, после чего и началась погоня.

Остановить "шумахера" удалось только в переулке Базовом. Выяснилось, что за рулем сидел 16-летний подросток, у которого не может быть прав. Парня доставили в отдел полиции, где он и сознался в том, что разбил заднее левое окно пассажирского сидения, залез в салон и соединил провода зажигания, после чего угнал авто.

В отношении несовершеннолетнего составили административный протокол за вождение без водительских прав. По результатам доследственной проверки будет принято решение о наказании подростка.