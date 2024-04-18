Стали известны условия объединения Партии роста и "Новых людей"

Грядет объединение Партии роста Бориса Титова и "Новых людей" Алексея Нечаева. И стали известны подробности слияния: до окончания выборного сезона (единый день голосования – 8 сентября) "Новые люди" останутся с прежним названием, структурные и кадровые перестановки будут оформлены на съезде партии 19 апреля.

Избравшаяся в Госдуму от Партии роста по одномандатному округу Оксана Дмитриева сообщила, что сейчас переименование и изменения в устав могут создать проблемы для кандидатов.

Сооснователь Партии роста Борис Титов, как ожидается, возглавит федеральный политсовет "Новых людей", но сопредседателем партии не будет, пишут "Ведомости".