Чиновники заставили жителей тюменского села разобрать дамбу

Жители села Пахомова своими руками возвели дамбу, чтобы спасти свои дома от паводка. Однако чиновники заставили ее разобрать, сообщает "Наш город".

Дамбу соорудили из мешков с глиной. Работы были завершены вчера. Однако им в тот же день сообщили, что старания напрасны.

"Администрация Пахомовского сельского поселения выделила песок и мешки. Мы докупили мешков, сколько нам не хватило, докупили полиэтилен, купили глину — пять машин. Сделали. Приехал майор из МЧС и сказал "Разобрать по-хорошему", так как мы имели "неосторожность" один край дамбы присыпать к дому одного из его подчиненных", — сообщает издание со ссылкой на местную жительницу.

Женщина подчеркнула, что в доме никто не живет, поэтому пожертвовать одной пустой постройкой, которую и так топило в 2017 году, ради спасения целого села — идея, которая показалась адекватной местным жителям, но не майору.

"Как сказала лично сама хозяйка дома, "у нас еще дачи, квартиры и деньги нам не нужны". Это был способ спасти еще несколько домов, которые находятся немного выше по улице. И халупой дом никто не называл. А вот нам сказали, что мы тупоголовые, так как пытаемся спасти дома от паводка", — приводит издание слова местной жительницы.

Местным пришлось нанимать экскаватор, чтобы отгрести глину от дома. По их словам, это убило в них желание делать что-либо еще для спасения.

Накануне.RU обратилось за комментарием в правительство региона, МЧС и прокуратуру. В настоящий момент ответы ожидаются.