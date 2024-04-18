Подготовка машины к летнему сезону обойдется россиянам в среднем в 12 тысяч рублей

Подготовка машины к летнему сезону в базовом минимуме (без тюнинга, полировки и химчистки) обойдется российским автовладельцам в среднем в 12 300 руб., посчитали аналитики "Авито". В расширенной версии (без учета расходников) подготовка машины обойдется и вовсе в 21 800 руб.

Комплексная диагностика авто обойдется в сумму от 1 тыс. руб. В первом квартале интерес к этой услуге вырос в 2,6 раза.

Покраска деталей автомобиля стоит от 5 тыс. руб., в начале года спрос на эту услугу вырос в 2,5 раза, а количество объявлений увеличилось в полтора раза.

Комплексная услуга по замене расходников – фильтров, масла, тормозной жидкости, антифриза – обойдется в сумму от 5,3 тыс. руб.

Наконец, полировка обойдется в сумму от 4,5 тыс. руб., химчистка – от 3 тыс. руб.