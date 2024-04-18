Байден готов подписать законопроект о военной помощи Украине

Президент США Джо Байден готов подписать законопроекты о дополнительном финансировании Украины, Израиля и Тайваня, которые внес в Конгресс спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Уже на этой неделе Палата представителей должна принять этот пакет законопроектов, а за Сенатом дело не станет, заявил Байден. Он тут же подпишет законы, чтобы дать понять, что США не позволят Ирану или России достичь успеха.

Чтобы убедить американцев, он написал статью в The Wall Street Journal, в которой сообщил, что Вашингтон не будет выписывать Киеву "чистые чеки". Будет передано оружие из запасов Пентагона, а США будут покупать для себя новое оружие у американских же производителей. То есть это инвестиции в промышленную базу США.

Законопроект по Украине предполагает, что будет выделено почти 61 млрд долларов. Из них 23 млрд должны пойти на пополнение арсеналов США и 11 млрд - на "текущие военные операции США в регионе". Еще почти 14 млрд - на закупку новейших систем вооружений, оборонных товаров и оборонных услуг. Среди передаваемых Украине вооружений упоминаются ракеты ATACMS, которые Байден получает право передать. Почти 8 млрд - это экономическая помощь Киеву в кредит. При этом Байден имеет право списать до 50% долга Украины, но не ранее 15 ноября 2024 года и всю задолженность - после 1 января 2026 года. Но вначале нужно доложить Конгрессу о причинах такого решения. Отдельно оговаривается, что выделяемые деньги не могут быть использованы для выплаты пенсий.

Четвертый законопроект предполагает конфискацию активов России для покрытия этих расходов.

В течение 45 дней после принятия закона Госдеп и Пентагон должны представить стратегию США по поддержке Украины.

Как заявил Джонсон, законопроекты должны быть приняты уже 20 апреля. Многие республиканцы выражают разочарование решением Джонсона, который пошел на компромисс. Это противоречит тому, чего хотят американцы, сказала член Палаты представителей Илай Крейн. Законопроект игнорирует проблемы США на южной границе, чего добивались республиканцы в обмен на помощь Киеву.

Политолог Сергей Марков пишет, что Джонсон подкуплен за взятку - строительство центра для экспорта газа в Луизиане, штате Джонсона. Республиканцы теперь захотят снять Джонсона, но демократы будет его защищать. Трамп тоже не против финансирования Украины, просто хочет, чтобы политическая ответственность за это решение упала на Байдена. Это поможет ему выиграть выборы.