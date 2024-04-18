18 Апреля 2024
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Фото: Накануне.ru

Евгений Преин уходит в отставку спустя полгода в должности мэра Сосьвы

Глава Сосьвы Евгений Преин написал заявление об уходе со свой должности. Его отставку рассмотрят местные депутаты на 21-ом внеочередном заседании гордумы уже в эту пятницу.

Согласно повестке заседания, завтра решится вопрос об уходе Преина с поста мэра, а также станет известно, кого назначат временно исполняющим обязанности главы Сосьвинского городского округа.

Причину своей отставки пока еще мэр назвал изданию "ПроСосьву". По его словам, он сам принял такое решение, а накануне написал заявление о досрочном сложении полномочий.

"Это просто мое решение - начать что-то новое в своей жизни, что-то изменить в ней. Ни больше, ни меньше. Простое человеческое решение. Просто, мое решение вот в данный момент что-то изменить в своей жизни, - пояснил Преин, добавив, что ни о каких разногласиях с коллегами и депутатами речи не идет. - Вы же знаете, что бюджет принят, другие решения все принимаются".

Он также сообщил, что уже определился с новым местом работы. Подробности чиновник раскрывать не стал, однако отметил, что новая должность не будет связана с государственной или муниципальной службой.

Напомним, что Евгений Преин вступил в должность главы Сосьвы в октябре прошлого года.

Крупный пожар охватил Сосьву в конце апреля 2023 года. Огонь уничтожил более 100 домов, два человека погибли. В трагедии обвинили Мамедова и сотрудника местной администрации Вячеслава Алексеева. Позже на уже ушедшего в отставку главу поселка Геннадия Макарова и еще трех сотрудников администрации завели дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.

В феврале на суде рассказали, откуда именно мог прийти огонь во время пожара.

Теги: Преин, Сосьва, мэр, отставка, увольнение


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