18 Апреля 2024
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Фото: Администрация города Орска / vk.com/orsk_adm

Оренбургские власти решили не наказывать жителей за "несанкционированное" строительство дамбы

Оренбургские власти не будут наказывать жителей ЖК "Перовский" за "несанкционированное" строительство дамбы, которая помогла защитить их дома от подтопления. Об этом сообщили РБК в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Там отметили, что "насыпь помогла сберечь поселок и поэтому никто не имеет желания наказывать, а только помогать".

В пресс-службе также заявили, что "никто из органов власти, местного самоуправления, региональной власти ни в какие органы не обращался с целью кого-то наказать".

Ранее СМИ сообщили, что на место строительства дамбы прибыл местный чиновник, который попросил жителей остановиться из-за "незаконности" их действий. При этом он после проверки положительно оценил само сооружение.

Напомним, жители ЖК "Перовский" в селе Ивановка под Оренбургом на свои деньги возвели насыпную дамбу, желая защититься от паводка. На дамбу селяне собрали 3 млн руб. и все – от закупки материалов до строительства сооружения – сделали сами, круглосуточно работая пять дней. Однако вскоре после появления сооружения некоторые чиновники стали угрожать жителям наказанием за самоуправство – проект дамбы ни с кем не согласовали.

Ранее выяснилось, что схожую дамбу строят жители ЖК "Радужный" в поселке 9 Января в Оренбургской области.

Теги: дамба, Оренбург, ЖК Перовский, насыпь


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Ранее 10.04.2024 14:10 Мск Жители ЖК в Оренбургской области возводят дамбу, чтобы спастись от паводка

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