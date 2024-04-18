В Орске начались перебои с питьевой водой

Глава пострадавшего от наводнения Орска Василий Козупица сообщил о том, что в городе идет отведение воды из жилых массивов.

"Рассматриваем самые разные варианты решений. От откачки до направленных взрывов. Сотрудники МЧС сняли заглушки у Форштадта и Белебея. Вода заметно уходит, поэтому будем открывать и другие. Одновременно откачиваем воду с помощью спецтехники – на Форшадте работает передвижная насосная станция", - написал Козупица в своем telegram-канале.

Также он сообщил о том, что ночью различные объекты Кумакского водозабора были обесточены.

"Мы ощутили перебои с водой почти во всех районах города. В данный момент энергетики восстанавливают электроснабжение. Росводоканал возвращает в работу насосное оборудование. Для того, чтобы его запустить, заполнить резервуар и набрать давление в системе, потребуется время", - написал Козупица.

Приняты меры по обеспечению жителей питьевой водой. 10 бочек объемом от 5 до 10 "кубов" развозят воду в больницы, детские сады, пункты временного размещения и другие соцучреждения с круглосуточным пребыванием людей. На территориях 240-го квартала и Северного микрорайона расставили более 70 емкостей по 1000 литров для раздачи жителям, еще несколько размещены в социальных и образовательных учреждениях.

"Заполнять кубы будем по мере освобождения. Договорились с соседями - воду возим из Новотроицка, Гая, Новоорска. Выручает пожарный поезд. На бульваре Космонавтов и в парке Северный, где есть свои скважины, расконсервировали поливочный водовод, сделали гребенку — воду для бытовых нужд там можно набирать круглосуточно", - написал Козупица.