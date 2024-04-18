Минобороны: ПВО пресекла атаку ВСУ дронами, ракетами и воздушными шарами

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили две ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов Vampire, пять малоразмерных воздушных шаров и 20 беспилотников над территорией РФ, сообщили в Минобороны.

Как говорится в телеграм-канале ведомства, две оперативно-тактические ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 беспилотников и два малоразмерных воздушных шара уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА - над территорией Ростовской области. Также средства ПВО перехватили один дрон и уничтожили три малоразмерных воздушных шара над Воронежской областью.

16 апреля, по данным Mash, ВСУ впервые запустили вглубь России серию метеозондов со взрывчаткой. По одному из них отработала ПВО в Липецкой области, другой были сбит в Курской области. Как пишет телеграм-канал, на некоторых шарах были закреплены 81-мм мины, на других — уголковые отражатели для радаров, чтобы ПВО приняла за дрон. Фактически это малоразмерные воздушные шары (МВШ). Они должны пролетать над городами, бросать бомбы по сигналу GPS.