В экзамен по русскому для мигрантов могут включить проверку устной речи

Рособрнадзор видит необходимость в проверке уровня устной речи трудовых мигрантов – в рамках обязательного экзамена по русскому языку, передает РБК.

"В период пребывания в нашей стране большинство мигрантов в различных жизненных ситуациях должны осуществлять именно устную коммуникацию с россиянами", - заявили в ведомстве.

Сейчас проверка устной речи мигранта при получении разрешения на работу или патента не предусмотрена. Так что придется внести изменения в положение о проведении экзамена. В Рособрнадзоре также не исключили, что будет пересмотрен минимальный балл для получения вида на жительства или гражданства.

Напомним, по данным Высшей школы современных социальных наук МГУ, в России находятся как минимум 2 млн нелегальных мигрантов и как минимум 1 млн мигрантов, которые практически не говорят на русском языке, но при этом имеют сертификаты.