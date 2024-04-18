Владимир Якушев: Важно сохранить контроль над паводковой ситуацией

Важнейшей задачей остаётся эвакуация людей, которые проживают в зоне подтопления и затопления в Курганской области - в Кургане, Кетовском и Белозерском округах. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев во время очередного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям по принимаемым в регионе в связи с половодьем мерам.

С учётом роста уровня воды также были поставлены дополнительные задачи по усилению аварийно-технических бригад людьми, которые круглосуточно дежурят на дамбе в областном центре на случай её прорыва.

"Важно сохранить контроль над ситуацией. Для этого необходимы чёткие, скоординированные действия органов власти, профильных ведомств и самих жителей", – акцентировал Владимир Якушев, напомнив, что уровень воды в реке Тобол в районе города Кургана приближается к отметке в 10 метров.

Полпред также обсудил с губернатором Вадимом Шумковым ситуацию в муниципальных округах, откуда вода постепенно уходит или уже ушла. Акцент был сделан на подключение электроэнергии там, где это уже возможно, санации домов, колодцев, скважин, просушке жилья. Было отмечено, что уже сформированы команды, которые займутся уборкой мусора и помощью жителям с наведением порядка на их приусадебных участках – к работе привлечены волонтёры.

Кроме того, продолжается работа по обработке заявлений на получение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей от жителей, чьи дома были подтоплены, а также на выплаты за частично или полностью утраченное движимое имущество первой необходимости - по 30 и 50 тысяч рублей соответственно. По данным на 17 апреля, поступило 2,6 тысячи таких заявлений.

Факт подтопления или утраты имущества заявителя для подтверждения права на выплату устанавливают специальные муниципальные комиссии, которые работают в зонах, пострадавших от паводка. Для получения выплаты необходима регистрация в доме, который был подтоплен, либо должен быть подтверждён факт проживания в доме.