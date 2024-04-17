Жителей Белозерского округа Курганской области призвали срочно эвакуироваться

Эвакуационные группы приступили к обходу малоэтажных домов возле дамбы в Кургане, людей предупреждают о возможном затоплении.

"На 22:00 уровень воды в районе Кургана повысился до отметки 943 см. Вчера на это же время было 794 см", - написал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

По его словам, жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, жилого сектора ниже дамбы по левому берегу реки Тобол нужно быть готовыми к эвакуации.

Губернатор отметил, что жители Белозерского округа должны уже сейчас эвакуироваться в связи с тем, что волна паводка направляется в его сторону.

Накануне сообщалось, что администрация Кургана проводит эвакуацию людей из СНТ "Тюльпан".