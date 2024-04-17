Прокуратура проверит высказывания Лазаревой* об атаках БПЛА на российские города

Прокуратура Москвы проверит телеведущую Татьяну Лазареву* после ее слов об атаках украинских беспилотников на Россию. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в Telegram-канале.

Ямпольская опубликовала ответ от Генпрокуратуры России на ее обращение, отправленное в начале апреля. Депутат просила проверить слова телеведущей на оправдание терроризма. Речь шла о высказывании Лазаревой*, в котором она положительно оценила атаки беспилотников на российские города.

Лазарева* уехала из России в марте 2022 года. В июле того же года Минюст РФ внес ее в список иноагентов. Ранее Лазарева* уже допускала антироссийские высказывания, в частности, призывала "сровнять Россию с землей" и построить новую страну.

*внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов