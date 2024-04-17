Путин раскритиковал тюменского губернатора за слова об "упертых" жителях

Президент РФ Владимир Путин отчитал губернатора Тюменской области Александра Моора за его слова о людях, которые не хотят эвакуироваться из зоны паводка.

В ходе доклада Моор сообщил, что в зоне подтопления после эвакуации остались только "самые упертые".

"Не надо так о людях говорить, не надо", - отметил президент. После этих слов Моор извинился.

"Послушайте меня. Не смешно", - продолжил Путин. Президент заметил, что многие остаются из-за того, что боятся за свое имущество. "Надо, чтобы поверили, что все будет надежно обеспечено", - добавил он.

Напомним, режим ЧС введен в Тюменской области из-за паводка с 8 апреля. В некоторых населенных пунктах объявлена эвакуация жителей, готовы ПВР, продолжается оповещение населения.

Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор выступил со срочным обращением к жителям Казанского и Ишимского районов, а также города Ишима, в котором заявил о том, что уровень воды в Ишиме будет выше, чем прогнозировалось в начале апреля.