Муж экс-директора "Новой Голландии" внесен в список террористов и экстремистов

Автор скандальных постов о теракте в "Крокус сити холле" Николай Конашенок* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Конашенок Николай Владимирович*, 17.07.1982 г.р. , г. Ленинград", - сообщается на сайте ведомства.

26 марта полиция задержала в аэропорту Пулково 41-летнего предпринимателя, он собирался вылететь из страны. СК предъявил ему обвинение в публичном оправдании терроризма. По версии следствия, Конашенок* опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие теракт в "Крокус Сити Холле".

Гендиректор городского общественного пространства "Новая Голландия" Роксана Шатуновская покинула свой пост из-за комментариев супруга в соцсетях о теракте. Она заявила, что осуждает слова мужа и не имеет к ним отношения.

* Внесен в список террористов и экстремистов