17 Апреля 2024
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Tamas Kaszas

Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина больше не может считаться суверенным государством.

Так случилось потому, что Киев зависит от помощи Евросоюза и Соединенных Штатов, приводит ТАСС слова Орбана, сказанные на Конференции национального консерватизма в Брюсселе.

В марте 2023 г. Орбан заявил о том, что страны Евросоюза близки к обсуждению темы отправки "войск некого миротворческого типа" на Украину. Он напомнил, что весной 2022 г. спор шел о том, можно ли посылать летальное оружие Украине. Венгрия была против, страны Запада тоже колебались, однако в итоге решение было принято. В начале мая 2023 г. Орбан вновь высказался о конфликте, заявив, что победа Украины возможна только в сказке.

22 марта 2024 г. Орбан вновь высказался о том, что Запад собрался отправить войска на Украину. По его мнению, это может случиться через два-три месяца, поскольку предыдущее развитие конфликта показывает, что невероятное поначалу становится реальностью спустя некоторое время.

Теги: Виктор Орбанк, Украина, суверенитет


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