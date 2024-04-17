Астраханские призывники отправляются на срочную службу

Более 30 новобранцев из Астраханской области будут проходить срочную службу в ЗАТО Знаменск и Ленинградской области в сухопутных войсках. В торжественной обстановке военные билеты молодым астраханцам вручил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Как подчеркнул военный комиссар Астраханской области полковник Владислав Демидов, всего из региона в армейские подразделения Южного, Московского и Ленинградского военных округов для прохождения срочной службы в Вооруженных силах РФ будут направлены более тысячи призывников.

Один из них – Дмитрий Ким из села Сасыколи Харабалинского района. Он получил повестку сразу после окончания техникума. Молодой человек уверен, что служба в армии поможет ему в будущей профессии – парень мечтает стать юристом.

«Служба Отечеству – священный долг и почетная обязанность каждого мужчины. От вашей ответственности, усердия в освоении воинского дела во многом зависит безопасность государства», – считает губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он заверил, что никто из призывников не будет направлен на территорию проведения специальной военной операции.