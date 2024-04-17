Система ПВО Израиля может "захлебнуться" по примеру Украины

Израиль может повторить ситуацию Украины, в которой система противовоздушной обороны (ПВО) сталкиваются с большим количеством целей.

Израиль не сможет постоянно демонстрировать высокую эффективность противовоздушной обороны (ПВО), а в случае перехода к потенциальному полномасштабному конфликту с Ираном часть воздушных целей могли бы прорваться на территорию страны, приводит РБК данные Financial Times. Такое нападение будет напоминать ситуацию, в которой оказалась Украина, где ПВО была подорвана постоянным потоком ракет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Трипольская ТЭС была уничтожена, так как у войск украинского режима просто уже не было ракет для комплексов ПВО. Он сказал, что потеряно 80% доступных мощностей. И самая главная проблема - не восстановление объектов, а отсутствие ПВО.

"Мы можем восстановить электростанции, привезти дополнительное оборудование, но мы не знаем, что будет на следующий день", - признал он.