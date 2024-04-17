Орск столкнулся с нехваткой питьевой воды из-за затопления большинства скважин

В Орске наблюдается нехватка питьевой воды из-за затопления скважин, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

"Большинство подземных скважин затоплено, у специалистов нет возможности добраться до них, пока вода не спадет. Некоторые насосы - на глубине более двух метров", - написал губернатор.

По его словам, сейчас специалисты ищут варианты осушения территорий, где расположены скважины. Пока же орчанам подвозят воду в ежедневном режиме. "Питьевая вода регулярно поступает в составе гуманитарных грузов со всей страны и раздается жителям", - заявил Паслер.

Кроме того, во дворах жилых домов установят контейнеры с питьевой водой, пообещал он.

15 апреля мэрия сообщила, что орчане возвращаются в свои дома по мере отхода воды. Многие горожане пережидали стихию в пунктах временного размещения.

5 апреля в Орске прорвало дамбу стоимостью около 1 млрд рублей. Ее построили в 2014 году. Оказалось, что это насыпное сооружение, а не гидротехническое. Судебный эксперт сообщил, что в ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений, в том числе, при составлении сметы и при составлении актов выполненных работ.