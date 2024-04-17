Президент Грузии наложит вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на законопроект об иноагентах, который уже прошел первое чтение в грузинском парламенте. Документ является инициативой правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и является более жестким аналогом существующего в России закона (поэтому законопроект получил в Грузии распространенное негласное название "российский закон").

Зурабишвили обвинила "Грузинскую мечту" в "прямой провокации" и использовании "российской стратегии дестабилизации".

"Настойчивое требование властей протолкнуть этот закон вопреки воле населения и вопреки протесту партнеров является прямой провокацией — российской стратегией дестабилизации", - написала президент страны в соцсети X.

В Тбилиси второй день продолжаются массовые акции протеста, накануне они закончились столкновениями с полицией, силовики задержали 11 человек.