17 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

В Сургуте судят мужчину за убийство бывшего тестя возле кафе на глазах свидетелей

В сургутском городском суде сегодня состоялось первое заседание по делу о резонансном убийстве: мужчина зарезал тестя на глазах людей, сообщает телеканал "Мегаполис".

На скамье подсудимых Овик Мадоян. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве тестя, покушении на убийство бывшей супруги и других преступлениях.

Как сообщало Накануне.RU, преступление, в котором подозревают задержанного, было совершено 24 мая, на глазах множества свидетелей. Мужчина не менее семи раз ударил ножом другого человека. Резню засняли на камеру сотрудники кафе, возле которого все и произошло. Они криком пытались остановить убийцу, но тот двинулся с ножом к ним. Неизвестно, чем бы закончилась эта жуткая история, если бы очевидцы не успели закрыться от убийцы. После совершения преступления мужчина уехал на черном автомобиле, который впоследствии сжег.

По уголовному делу проведены 10 судебных экспертиз. Когда его только задержали – Овик Мадоян ничего не отрицал. Однако сейчас свою вину мужчина признает лишь частично. В частности, угон автомобиля тестя Овик Мадоян не признает. Ущерб от сгоревшего черного Мерседеса составил больше 10 млн руб.

Потерпевшие не явились в суд. Были допрошены четверо свидетелей. В их числе женщина, которая в момент убийства находилась в кафе с подругой. По словам свидетельницы, после убийства "ее две недели пасла темная машина". Второй свидетель - таксист. Овик Мадоян, по словам свидетеля, выбежал из такси и проник на заднее сиденье "Мерседеса" своего тестя. Третий свидетель работал в кафе, где совершили убийство, поваром. День убийства плохо помнит, был в шоке. Мужчина работал в ночную смену, он видел, как в кафе забежала дочь погибшего в слезах. Побоев, крови свидетель на ней не видел. На улице были Овик и его тесть. По словам свидетеля, обвиняемый нанес удары тестю ножом. Четвертый свидетель - начальник караула пожарной части с обвиняемым не знаком. Прибыл на вызов, к 04.00 - горел "Мерседес". Машина была полностью охвачена огнем, цвет определить было невозможно. Из-за чего произошло возгорание - предположений не было, подозрительных предметов рядом не было.

Сам обвиняемый заявил, что "хочет, чтобы об этой истории сняли фильм".

"Жалею только о том, что разбили мою большую любовь и дети страдают" - заявил Овик Мадоян

Теги: убийство, нож, Глав Шаурма, жена, подозреваемый, тесть


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Ранее 24.05.2023 11:18 Мск В Сургуте зарезали мужчину на глазах множества свидетелей

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