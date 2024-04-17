21 эвакуированного из Белгорода школьника госпитализировали в Петербурге

Норовирус выявлен у пятерых школьников, которые были эвакуированы из Белгорода в детский лагерь Санкт-Петербурга.

Всего был госпитализирован 21 белгородский школьник. Инфицирование детей не связано с условиями пребывания в лагере, это показала проверка Роспотребнадзора, сообщили ТАСС в городском комитете по здравоохранению.

Уточняется, что дети находились в детском лагере "Солнечный" в Курортном районе города.

Напомним, в марте губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в другие регионы России вывезут около девяти тысяч детей из-за обстрелов ВСУ. Школьников приняли Югра, ЯНАО, Ставропольский край, Крым, Пенза, Тамбов, Калуга.