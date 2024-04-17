В Самарской области вице-спикеру думы вменили получение взятки в 3 миллиона

В Самарской области зампреду думы Жигулевска – директору МКУ "Жигулевскстройзаказчик" вменили получение взятки в 3 млн руб.

В январе-апреле политик получил от представителя коммерческой организации 3 млн руб. В ответ он должен был привлечь организацию, которую представлял собеседник политика, на финансируемые по нацпроекту подрядные работы в Жигулевске.

Чиновнику грозит арест, сообщает управление СКР по Самарской области.