Парламент Грузии принял проект об иноагентах в первом чтении на фоне протестов

Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах, из-за которого в стране начались массовые протесты.

"Восемьдесят три голоса в поддержку, ни одного голоса против", - сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Во время заседания произошли перепалки между оппозиционными депутатами и представителями правящей коалиции, пишет РИА Новости.

Напомним, в Грузии были задержаны полтора десятка протестующих против принятия законопроекта об иноагентах – еще более жесткого варианта, чем существующий в России. Среди задержанных оказался и лидер оппозиционной партии "Гирчи — больше свободы" Зураб Джапаридзе. Акции протеста также прошли в других крупных городах Грузии – Кутаиси, Батуми.