"Аэрофлот" заявил о стабилизации ситуации с полетами в залитый дождями Дубай

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о том, что ситуация с отправкой рейсов перевозчика в/из эмирата Дубай стабилизируется. Отправлен второй борт в Москву.

Заканчивается посадка пассажиров рейса SU521 Дубай – Москва за 16.04.2024. В ближайшие 30 минут самолет вылетит в пункт назначения, пишет на своем сайте перевозчик.

Ливни, начавшиеся 16 апреля, затопили основные автомагистрали ОАЭ, а уже к вечеру уровень осадков достиг среднего годового показателя в стране, что вынудило аэропорт Дубая временно не принимать рейсы. По словам главы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, это привело к тому, что порядка 2,5 тыс. россиян не могли вернуться домой. Всего было отменено 45 убывающих и прибывающих рейсов.