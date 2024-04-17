Толстой: ЕГЭ деформировал рынок труда, выпускники не идут на сложные специальности

Мантры о пользе ЕГЭ, который будто бы дал шанс детям из глубинки, - это полная чушь. На самом деле ЕГЭ деформировал рынок труда и снизил уровень образования, заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Детей два года натаскивают писать машиночитаемые тесты и платить репетиторам. А Рособнадзор, который осуществляет "полицейские операции" по организации ЕГЭ, нужно направить на взаимодействие с мигрантами.

"У них так хорошо все организовано. Вот пусть они и занимаются приемом экзаменов по русскому языку у тех, кто хочет работать в России. А ЕГЭ надо отменять. Мы говорим на каждом углу, что нам не хватает врачей, инженеров. А почему? Потому что дети не идут сдавать ЕГЭ по физике, по математике, по химии. Они не хотят сдавать сложные предметы. Они лучше сдадут ЕГЭ по обществознанию, у них баллов будет больше", - рассказал Толстой в интервью "Царьграду".

Он уверен, что ЕГЭ создал "уродливую систему". Первым шагом к отмене ЕГЭ может стать пересдача одного из предметов, которую разрешат с этого года.