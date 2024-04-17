17 Апреля 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Совет по инвестициям Новосибирской области поддержал создание новых предприятий

Более 200 новых рабочих мест появится в регионе благодаря реализации новых инвестиционных проектов - они одобрены Советом по инвестициям Новосибирской области под председательством Губернатора Андрея Травникова.

(2024)|Фото: nso.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства региона, участники Совета поддержали инвестиционные проекты по созданию современного складского комплекса, реконструкции и расширению санатория «Доволенский», строительству завода по сушке и гранулированию люцерны, завода промышленной автоматики.

Проект ООО «Армада - Парк» предполагает создание на территории Новосибирского района, в рамках регионального распределительного центра, обособленного складского комплекса по обеспечению сырьем гофрокартонажных производственных предприятий города региона, с полным комплексом услуг по приемке, погрузо-разгрузке, долгосрочному и временному хранению, а также распределению крупногабаритных грузов. Комплекс будет включать складские терминал общей площадью более 10 000 квадратных метров с крытыми разгрузочными рампами, подъездными железнодорожными и автомобильными путями. Инвестиции в проект должны превысить 800 млн рублей. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области в 2024-2033 г.г. оценивается в 260,5 млн руб.

Инициатива АО «Санаторий «Доволенский» по реконструкции и расширению санаторно-курортного комплекса в 2025-2030 г.г. предусматривает инвестирование 350 млн рублей, создание 20 новых рабочих мест. Количество основных мест размещения должно вырасти с 210 до 280, а с учетом дополнительных мест – до 350.

(2024)|Фото: nso.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Московское» представило участникам заседания проект строительства завода по сушке и гранулированию люцерны на территории Каргатского района. Изготовление тюков сена высокой плотности и гранул делает корма искусственной сушки пригодными для перевозки на дальние расстояния, увеличивает сроки их хранения, без потери качества и с хорошими экономическими показателями. Планируемый объем производства завода – более 22 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в проект должен превысить 2,2 млрд рублей. В ходе реализации проекта будет создано 74 рабочих места.

Проект по созданию в Новосибирском районе промышленного предприятия, площадью 3600 кв. м., для изготовления инновационного оборудования, применяемого в таких сферах, как транспортная инфраструктура, безопасность, экология, сельское хозяйство, планирует реализовать ООО ЗПА «Рекорд». Общий объем инвестиций составит 500 млн рублей, будет создано 100 новых рабочих мест. Обща сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет области за время окупаемости проекта превысит 242 млн рублей.

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