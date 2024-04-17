Якушев координирует действия властей в Зауралье. Уровень воды поднялся выше 9 метров

Уровень воды в реке Тобол в Кургане превысил 9 метров. Затоплены дома и участки правобережной части города.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев сегодня работает в Курганской области, об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

Якушев координирует действия властей.

В Зауралье действует режим ЧС регионального значения.

Напомним, вчера полпред президента в Уральском округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор встретились с жителями села Казанское.