В Казани сняты ограничения в работе аэропорта

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты ограничения на вылет и прилет самолетов, сообщили в Росавиации.

"В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов (ВС). Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - сообщил официальный представитель ведомства.

Он не уточнил, в связи с какой именно опасностью для полетов вводились ограничения, но ранее сообщалось, что над Татарстаном был сбит беспилотник.