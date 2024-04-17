Песков: Слова Дурова об обеспечении равного доступа к Telegram вряд ли распространяются на террористов

Москва высказывала пожелания по поводу того, чтобы Telegram не становился инструментом в руках террористов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя интервью основателя мессенджера Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам Пескова, Москва обращалась к владельцам мессенджера с такой просьбой.

Слова Дурова об обеспечении равного доступа к Telegram вряд ли распространяются на террористов, считает пресс-секретарь президента.

В целом же Telegram широко используется на территории России, его работа не ограничивается, отметил Песков.

Он добавил, что в Кремле пока не смотрели интервью, но в конце рабочего дня обязательно ознакомятся. "Вряд ли это повод, чтобы бросить все дела", - цитирует ТАСС Пескова.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что информация о подконтрольности мессенджера российским властям распространяется людьми, которые не знают историю компании. Эти слухи поддерживают конкуренты Telegram, видя рост аудитории площадки, добавил Дуров.