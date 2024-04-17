Уралец, убивший женщину в массовой драке у магазина, получил 7 лет "строгача"

Житель уральского города Ревда отправится в колонию за нанесение смертельных травм незнакомой женщине после ссоры в магазине.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 11 ноября 2023 года: мужчина весь день выпивал, а под вечер отправился в магазин. Там у него случился конфликт с двумя незнакомцами и женщиной из-за того, что уралец якобы задерживал очередь на кассе.

На улице конфликт перерос в массовую драку между ним и двумя мужчинами. Пытавшуюся им помочь женщину агрессор дважды ударил в область головы. В результате у той случилось кровоизлияние в мозг, она скончалась на месте через некоторое время. Предполагаемый убийца был задержан.

Как отметили в прокуратуре, свою вину уралец признал лишь частично. Несмотря на это, Ревдинский городской суд назначил ему 7 лет в колонии строгого режима. Также в пользу матери погибшей с него взыскана компенсация морального вреда в 600 тысяч рублей.