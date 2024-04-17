В Грозном появится Путинский район

В столице Чечни переименуют Шейх-Мансуровский район в Путинский. Власти города заявили, что в начале апреля провели поквартирный опрос жителей района, за переименование, якобы, выступили 34 705 человек, "свои варианты ответа" предложили около 200 человек.

Гордума Грозного утвердила результаты опроса и передала в республиканский парламент для юридического оформления.

В Грозном уже есть проспект Владимира Путина. Это главная улица города, до 2008 года она называлась проспект Победы.