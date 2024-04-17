В Кремле подтвердили уход российских миротворцев из Карабаха

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил начало вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха.

"Да, это действительно так", - цитирует РИА Новости Пескова.

Решение о выводе российских миротворцев из Карабаха было принято высшим руководством России и Азербайджана.

"Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 г., высшим руководством обеих стран было принято решение о досрочном выводе миротворцев Российской Федерации, временно дислоцированных на территории Азербайджанской Республики, с территории нашей страны", - цитирует Lenta.Ru помощника азербайджанского лидера Хикмета Гаджиева.

Российские миротворцы выполняли задачи на 18 наблюдательных постах на территории Карабахского экономического района Азербайджанской Республики. Не всегда их служба шла спокойно. Например, 19 сентября 2023 г. в Азербайджане заявили о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе, начатой в ответ на "провокации". По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, диверсанты из армянской армии устанавливали в Нагорном Карабахе мины, на которых подорвались мирные жители и сотрудники полиции Азербайджана, обстреливали азербайджанских военных из минометов и огнестрельного оружия. Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

20 сентября 2023 г. Баку и Степанакерт при посредничестве российских миротворцев заключили соглашение о прекращении огня, выводе армянских военных, расформировании и разоружении вооруженных сил непризнанной республики, выводе военной техники. Во время обострения конфликта погибло пять российских миротворцев.