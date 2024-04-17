День Победы исключила из "Разговоров о важном" поклонница Шваба

Главным разработчиком программы "Разговоров о важном", на которых проигнорируют День Победы, является Светлана Иванова - научный руководитель ФГБНУ "Институт стратегии развития образования", заведующая кафедрой ЮНЕСКО по глобальному образованию. Об этом пишет руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов, который обратил на все это внимание.

Он приводит темы ее публикаций, которые опубликованы в открытом доступе. Среди них: "Геймификация как новый значимый элемент современного образовательного пространства", "Медиа в условиях коммуникационного изобилия и "новой нормальности". Также Иванова очень лестно отозвалась о книге основателя Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба, которую он издал в 2020 году. Она называлась "Великий сброс" или "Великое обнуление" (The Great Reset). Данную книгу историк Андрей Фурсов считает намного более опасной, чем "Майн кампф" Гитлера, поскольку у Гитлера речь шла о превосходстве избранной нации, а у Шваба - о закреплении превосходства "избранных" на биологическом уровне, имеющего человеконенавистнический характер.

Характерно, что миссия кафедры Ивановой, как сказано на ее странице, - это "сближение позиций... по вопросам глобального образования; продвижение в решении образовательных, культурологических, гендерных и других проблем глобального образования; решение задач воспитания глобальной гражданственности и содействие институционализации глобального образования как основе создания и устойчивого развития Открытого сетевого университета глобального образования".

Как пишет РИА "Катюша", это прямо противоречат задачам патриотического воспитания в целях укрепления суверенитета России, обозначенные в Стратегии нацбезопасности РФ. Также Иванова является последовательным трансгуманистом.

"Если мы говорим о будущем, то это однозначно постчеловеческое будущее, и привычные категории не работают", - заявила она 10 ноября 2021 года на круглом столе РГПУ им. Герцена "Образование человека в третьем тысячелетии: проблемы, цели и ценности образования в современном мире".

Удивляться тому, что Иванова не считает нужным говорить с детьми о Дне Победы, не приходится. Только почему эти люди до сих пор рулят российским образованием?