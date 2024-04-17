В Рефтинском сбежавшая из психбольницы девушка угрожала кондуктору ножом

В Рефтинском в автобусе, следующем до Асбеста, пассажирка стала угрожать кондуктору ножом. Об этом рассказали очевидцы произошедшего.

Инцидент произошел утром 16 апреля в автобусе маршрутом 103. В 9.30 на ГРЭС в транспорт вошла девушка, однако оплачивать проезд отказалась. Проехав одну остановку, кондуктор заявила, что без оплаты автобус дальне не поедет, однако вместо денег из кармана незнакомка достала большой нож.

Кондуктор сразу же выбежала на улицу, откуда и вызвала полицию. Сотрудница МВД пыталась без применения физической силы вывести пассажирку из автобуса, однако та опять достала нож. На требования убрать его никак не реагировала. Затем в транспорт вошел другой сотрудник полиции, взял девушку под руку, забрав нож, и вывел на улицу.





По словам начальника пресс-службы областного главка Валерия Горелых, вооруженной пассажиркой оказалась сбежавшая пациентка психиатрической лечебницы, куда ее поместили родственники. Полиция вернула девушку обратно в палату без каких-либо происшествий. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.